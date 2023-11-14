Ревишвили: «В Грузии – футбольный бум, академии страны переполнены»

Бывший вратарь «Рубина» и «Краснодара» Нукри Ревишвили сравнил, как изменилось состояние футбола в Грузии за последние восемь лет. В 2015 году вратарь отмечал, что грузинский футбол пребывает в плачевном состоянии.

«Всё изменилось, когда Хвича перешел в «Наполи». Молодые хотят быть как он. В Грузии случился реальный футбольным бум, академии переполнены. Молодые регбистры, борцы переключаются на футбол, смотрят на Хвичу, Давиташвили из «Бордо», Мамардашвили из «Валенсии» и понимают, к чему надо стремиться», - говорит Ревишвили Sport24.

Кварацхелии после перехода в «Наполи» более года назад удалось стать одним из самых дорогостоящих футболистов высшего дивизиона Италии. Всего ему удалось оформить 14 голов и 14 ассистов в официальных матчах «адзурри» в прошлом сезоне.