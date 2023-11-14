Жирков поделился ожиданиями от предстоящего ретро-матча между ЦСКА и «Локомотивом»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался о предстоящем ретро-матче между столичными ЦСКА и «Локомотивом».

Жирков отметил, что хорошо, что проводятся такие матчи, и он с удовольствием примет участие.

«Я Рахимича давно не видел. Слышал, что Красич в заявке. Со многими хотел бы увидеться и поговорить. У матча будет хорошая атмосфера», — приводит слова Жиркова «Чемпионат».

Напомним, что Жирков не выступает на профессиональном уровне с лета прошлого года. Последним его клубом были подмосковные «Химки».

Ретро-матч состоится в воскресенье, 19 ноября, на «РЖД Арене».