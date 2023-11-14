Агент: «Отцу Хвичи поступали угрозы за то, что сын выступает в России»

Представитель грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии Нукри Ревишвили вспомнил весну 2022 года. Тогда футболисту, по словам агента, было очень тяжело оставаться в России.

«Особенно в первые дни была вообще непонятная ситуация. Его отцу регулярно угрожали за то, что сын в России выступает. Сейчас, думаю, от народа не было бы такой острой реакции», - говорит Ревишвили Sport24.

В итоге 31 марта 2022 года Кварацхелия покинул «Рубин» и перебрался в Грузию – в батумское «Динамо». Из грузинского клуба вингер уже летом стал игроком «Наполи».

Ранее Ревишвили рассказал, на каких позициях Хвичу пробовали наигрывать в юные годы в тбилисском «Динамо».