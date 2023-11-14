Ревишвили: «Раньше Хвичу выпускали правым защитником и даже опорником»

Бывший грузинский вратарь, а ныне агент Нукри Ревишвили вспомнил, когда он впервые увидел Хвичу Кварацхелию и на какой позиции будущий игрок «Наполи» тогда выступал. Это случилось шесть-семь лет назад, когда Ревишвили «доигрывал» в рядах тбилисского «Динамо».

«Хвиче тогда было 15 лет, его только подключали в основу. И, не поверите, выпускали справа в защите. И опорного он тоже играл. Но был таким талантливым, что и в воротах не потерялся бы», - смеясь вспоминает Ревишвили для Sport24.

Напомним, что прямо сейчас Кварацхелия выступает второй сезон подряд в «Наполи» и является одним из самых дорогих футболистов итальянской Серии А.

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