Гладилин: Абаскаль не справляется в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о главном тренера столичного клуба Гильермо Абаскале.

Эксперт считает, что испанский специалист продолжит работу в клубе, если «красно-белые» наберут девять очков в трех оставшихся матчах до зимней паузы.

«Пока Абаскаль не справляется в «Спартаке», у него не хватает опыта, знаний и авторитета. К нему нет претензий, Абаскаль старается, может работать хоть 25 часов в сутки, но ему сложно в «Спартаке». Пока он не нашел себя», - приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Напомним, что подопечные Гильермо Абаскаля после первого круга занимают шестое в турнирной таблице.