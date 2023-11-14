Лещук – лучший голкипер РПЛ по предотвращенным голам и проценту сэйвов

Голкипер столичного «Динамо» Игорь Лещук - лучший вратарь РПЛ прямо сейчас по предотвращенным голам и проценту сэйвов. Об этом сообщает Opta Sports.

Так, у Игоря лишь пять проведённых матчей в этом сезоне РПЛ, однако пока он выдаёт отличную статистику. У него 2,65 предотвращенных гола и 88% спасений – оба результата лучшие в лиге.

Более того, с Лещуком в воротах «Динамо» пока ни разу не проиграло – у «бело-голубых» с этим голикпером две победы и три ничьих, трижды Лещук оставил свои ворота «сухими».

Ранее был назван голкипер с нулевым процентом сейвов – он пропустил все удары, которые были направлены в створ его ворот. Правда, есть один нюанс.