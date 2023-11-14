Известен вратарь с нулевым процентом сейвов в РПЛ – он играет в составе чемпиона России

Известен единственный голкипер, который в этом сезоне Российской премьер-лиги имеет нулевой процент сейвов. Это резервный вратарь питерского «Зенита» Александр Васютин.

Всё дело в том, что сыграл Васютин за свой клуб в рамках лиги лишь один раз из 15 – против «Оренбурга» на выезде. Уральцы в том матче нанесли по воротам «Зенита» лишь три удара в створ, каждый из которых завершился взятием ворот. В итоге матч завершился со счётом 3:1 в пользу оренбуржцев.

Также у Васютина в активе четыре матча в Кубке России, в которых он пропустил четыре гола и дважды оставил ворота «сухими».