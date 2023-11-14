Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кириченко назвал трёх лучших тренеров первого круга РПЛ

14 Ноября 2023 • 17:35 Комментировать

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кириченко рассказал, кого считает лучшими тренерами первого круга Российской премьер-лиги.

Специалист выделил наставника «Зенита» Сергея Семака, также он отметил главного тренера «Факела» Сергея Ташуева, ведь то, что он сделал с воронежской командой, достойно большого уважения.

«И третьим назову Ивича. «Краснодар», может, стал менее ярок, но этот тренер убедил и владельца команды в каких-то вещах», - приводит слова Кириченко «РБ Спорт».

Напомним, что после первого круга турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережая «Зенит» на два балла. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Семак Сергей Ташуев Дмитрий Кириченко Владимир Ивич ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 14 Ноября
17:45 · Россия. Премьер-лига
Альшин: В сборную России можно было бы вызвать кого-то из «Факела»
17:43 · Россия. Премьер-лига
Известен вратарь с нулевым процентом сейвов в РПЛ – он играет в составе чемпиона России
17:35 · Россия. Премьер-лига
Кириченко назвал трёх лучших тренеров первого круга РПЛ
17:34 · Россия. Премьер-лига
Осипенко – лишь второй центральный защитник в истории РПЛ с пятью голами в двух разных сезонах
17:23 · Россия. Премьер-лига
​Пименов не считает, что «Краснодару» нужно серьёзно усиливаться
17:18 · Россия. Премьер-лига
​Пименов: «Есть борьба, есть интрига – интерес к РПЛ в этом плане прогрессирует»
17:10 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» отреагировал на информацию о конфликте между Дзюбой и Пиняевым
17:01 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра находится в расположении «Зенита» - колумбиец пока не улетел в сборную слухи
16:53 · Россия. Премьер-лига
Титов оценил первый круг в исполнении «Краснодара»
16:50 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Краснодара» Олусегун получит российский паспорт в 2024 году
16:41 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Динамо» играет в самый яркий футбол»
16:18 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Локомотив» может войти в тройку призёров РПЛ, «Спартак» не сможет это сделать под руководством Абаскаля
16:16 · Россия. Премьер-лига
Шутка дня: BetBoom выложил видео «драки» Дзюбы и Пиняева
16:14 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев не сыграет за ЦСКА в ретро-матче
16:08 · Кубок России
Карпукас — о противостоянии против «Балтики» в Кубке России: «Будет непросто, но интересно»
Все новости
Рекомендуем