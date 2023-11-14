Кириченко назвал трёх лучших тренеров первого круга РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кириченко рассказал, кого считает лучшими тренерами первого круга Российской премьер-лиги.

Специалист выделил наставника «Зенита» Сергея Семака, также он отметил главного тренера «Факела» Сергея Ташуева, ведь то, что он сделал с воронежской командой, достойно большого уважения.

«И третьим назову Ивича. «Краснодар», может, стал менее ярок, но этот тренер убедил и владельца команды в каких-то вещах», - приводит слова Кириченко «РБ Спорт».

Напомним, что после первого круга турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережая «Зенит» на два балла.