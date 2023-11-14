Осипенко – лишь второй центральный защитник в истории РПЛ с пятью голами в двух разных сезонах

Защитник и лидер «Ростова» Максим Осипенко стал лишь вторым центральным защитником в истории Российской премьер-лиги, который в каждом из двух сезонов забил пять и более мячей. Об этом сообщает Opta Sports.

Так, в прошлом сезоне у Максима набралось шесть голов, в этом - пять (правда 7 из 11 голов – с пенальти). Ранее среди центральных защитников только Сергей Игнашевич оформлял по пять голов в двух различных сезонах: в сезоне 2005 и сезоне 2011/12.

А что касается фланговых защитников, то по пять и более голов в двух разных сезонах забивали Дмитрий Комбаров и Леандро из нальчикского «Спартака».