​Пименов не считает, что «Краснодару» нужно серьёзно усиливаться

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов не считает, что для конкуренции с «Зенитом» «Краснодару» нужно серьёзно усиливаться в зимнее трансферное окно.

«У «Краснодара» есть скамейка запасных. И если ему усиливаться, то только максимум одного-двух человек, не больше. Потому что это может уже навредить», - цитирует Пименова Metaratings.

В пятнадцати матчах первого круга чемпионата России «Краснодар» смог набрать 32 очка. Команда Владимира Ивича располагается на вершине турнирной таблицы, опережая второй «Зенит» на два зачётных балла.

В следующем туре Премьер-лиги «Краснодар» будет играть против «Урала» на выезде. Матч пройдёт 26 ноября.