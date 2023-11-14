​Пименов: «Есть борьба, есть интрига – интерес к РПЛ в этом плане прогрессирует»

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов сказал несколько слов по поводу завершившегося первого круга Премьер-лиги.

Пименов выделил две команды – «Краснодар» и «Зенит», которые сейчас располагаются на первых двух местах в турнирной таблице, имея 32 и 30 очков в своих активах соответственно.

«Проявили себя две команды: это «Краснодар» и «Зенит». «Краснодар» вытащил игру в Питере, сыграл вничью и после первого круга оставил себя на первом месте. А это значит, есть борьба, есть интрига. И определенно интерес к РПЛ в этом плане прогрессирует», - цитирует Пименова Metaratings.

Матчи следующего тура чемпионата России пройдут 25 и 26 ноября. «Краснодар» будет играть против «Урала» на выезде, а «Зенит» на своём поле примет «Сочи».

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.