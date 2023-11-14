​«Локомотив» отреагировал на информацию о конфликте между Дзюбой и Пиняевым

Московский «Локомотив» выступил с заявлением после появления информации о конфликте между Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым в раздевалке после недавнего матча со «Спартаком». Сообщалось, что футболистов пришлось разнимать.

— Слухи, которые распространяются посредством частных каналов в «Телеграме», не являются правдой. Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание. Наши настоящие болельщики, которые наблюдают за матчами «Локомотива», объективно видят характер и сплочённость нашей команды, проявленные, в частности, в последнем победном матче с «Ахматом». Поэтому выводы о качестве подобных публикаций вполне можно сделать самостоятельно.

Команда вместе с главным тренером двигается вперед, все ребята бьются в каждом матче и добиваются поставленных целей. У нас есть команда, где нет равнодушных, команда, которая хочет и может побеждать, - сообщили в пресс-службе «Локомотива» журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону.