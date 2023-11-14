Депутат Госдумы Роман Терюшков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал высказывание Василия Березуцкого. Он посоветовал спортсменам уезжать из России, чтобы прогрессировать.

«Я разделяю взгляды владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, Игоря Акинфеева, Сергея Овчинникова, Романа Широкова и многих других наших известных российских игроков, которые, в отличие от Березуцкого Василия, тренера национальной сборной по футболу Карпина, испугавшегося Кержакова и иных «людей мира», высказывают патриотическую позицию, основанную на любви к своей Родине, преданности Отечеству.

На удивление, пропаганда всего европейского до сих пор прививается на уровне наших центральных СМИ. Каждый вторник-четверг «Матч ТВ» приглашает всех к голубым экранам посмотреть матчи различных европейских лиг. Эксперты «Матч ТВ» обстоятельно смакуют каждый эпизод футбольной жизни Евросоюза, когда это не имеет ни малейшего смысла для граждан России.

Смотреть на то, как играют европейские клубы, изгнавшие наши клубы и футболистов по политическим мотивам, - высшая степень спортивного информационного помешательства. «Акрон», «Тюмень», «Енисей», «Алания», «Черноморец», «Знамя Труда» и другие клубы привлекут не меньшее внимание нашего зрителя, если «Матч ТВ», наконец, прекратит подносить информационные подарки коллективному Западу, за которые телеканал еще и платит европейским трансляторам, поднимая экономику и выступая, по сути, пропагандистом еврокубков, а не отечественного спорта», - сказал Терюшков.