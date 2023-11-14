Нападающий питерского «Зенита» Матео Кассьерра прошёл медицинское обследование после травмы, которую он получил в матче 15-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».

Как сообщает «Матч ТВ», в клубе следят за динамикой повреждения, и от показателей будет зависеть, отправится ли он в сборную Колумбии на предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против сборных Бразилии (17.11) и Парагвая (22.11).

Напомним, что 26-летний форвард является лучшим бомбардиром в РПЛ в этом сезоне с 14 забитыми мячами в активе.

В ближайшем туре «Зенит» сыграет дома против «Сочи».