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Кассьерра находится в расположении «Зенита» - колумбиец пока не улетел в сборную слухи

14 Ноября 2023 • 17:01 Комментировать
Колумбия
...
Бразилия
17.11 03:00

Нападающий питерского «Зенита» Матео Кассьерра прошёл медицинское обследование после травмы, которую он получил в матче 15-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».

Как сообщает «Матч ТВ», в клубе следят за динамикой повреждения, и от показателей будет зависеть, отправится ли он в сборную Колумбии на предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против сборных Бразилии (17.11) и Парагвая (22.11).

Напомним, что 26-летний форвард является лучшим бомбардиром в РПЛ в этом сезоне с 14 забитыми мячами в активе.

В ближайшем туре «Зенит» сыграет дома против «Сочи». 

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