Титов оценил первый круг в исполнении «Краснодара»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов дал комментарий по поводу результатов первого круга чемпионата России. Известный в прошлом футболист отметил «Краснодар».

«Можно выделить много команд, но стабильнее всех выступил «Краснодар». В Питере не испугались, при 50 тысячах болельщиков сыграли на равных с «Зенитом». Хотя могли в конце пропустить, и «Зенит» вышел бы на первое место сейчас», - слова Титова приводит Metaratings.

После первого круга «Краснодар» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. Второй «Зенит» команда Владимира Ивича опережает на два зачётных балла (32 против 30).

Ближайший матч чемпионата России «Краснодар» проведёт в воскресенье, 26 ноября, - против «Урала» на поле соперника.