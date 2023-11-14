Нападающий «Краснодара» Олусегун получит российский паспорт в 2024 году

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал, когда получит российское гражданство.

«Вероятнее всего, уже в 2024 году я получу паспорт РФ. Очень жду этого момента и работаю над этим, для меня это важно», - приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Напомним, что нигериец пополнил ряды «быков» летом прошлого года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.