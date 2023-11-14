Колосков: «Динамо» играет в самый яркий футбол»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре московского «Динамо» в первом круге Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметил, что у него остались смешанные чувства, ведь «бело-голубые» не забили много моментов, тем самым не набрав ещё очков, благодаря которым они могли быть ещё выше в турнирной таблице.

«Но футбол команда Лички показывает зрелищный, комбинационный. Да, «Динамо» транжирит моменты, но зато играет в самый яркий футбол в РПЛ», - приводит слова Лички «РБ Спорт».

Напомним, что после первых 15 туров столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице.