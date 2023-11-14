Сербский журналист Деян Недейкович в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об увольнении российского специалиста Александра Кержакова с поста главного тренера «Спартака» из Суботицы.

- Кержаков уволен из «Спартака» исключительно по спортивным принципам, любой разговор о политике ерунда, в Сербии любят русских, а президент команды Никола Симович с уважением относится к российской тренерской школе. Ранее в команде работал Андрей Чернышов. Возможно, когда-нибудь какой-то еще российский тренер поработает в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что увольнение может быть связано в том числе и с политическими причинами.

Напомним, что 40-летний специалист пробыл на своей должности пять месяцев.