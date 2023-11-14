Смородская: «Локомотив» может войти в тройку призёров РПЛ, «Спартак» не сможет это сделать под руководством Абаскаля

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах столичного клуба, а также «Спартака» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметила, что «красно-зеленые», скорее всего, войдут в призы.

«Красно‑белые» с этим товарищем, со своим главным тренером вряд ли что‑то смогут сделать. Честно говоря, удивлена, как Абаскаля не увольняют», - приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Напомним, что после первого круга РПЛ оба столичных клуба имеют в своём активе по 24 очка, но «Спартака» идёт выше из-за дополнительных показателей.