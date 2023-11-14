Шутка дня: BetBoom выложил видео «драки» Дзюбы и Пиняева

Телеграм-канал BetBoom на своей странице разместил видео «драки», добавив к видео следующую подпись:

«А вот и продолжение драки в спортзале».

Напомним, что матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоялся 5 ноября 2023 года и завершился вничью при счёте 1:1. Под самый занавес первого тайма в составе «Спартака» был удалён Хлусевич, но при этом счёт в матче открыли именно «красно-белые». «Железнодорожники» смогли отыграться только спустя одиннадцать минут. Автором гола стал Артём Дзюба.