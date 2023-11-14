​Акинфеев не сыграет за ЦСКА в ретро-матче

В воскресенье на «РЖД Арене» пройдёт ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА. Игра будет приурочена к годовщине «золотого матча» этих команд – в 2002 году «железнодорожники» победили 1:0 и стали чемпионами страны.

В РФС ранее говорили о том, что участие в ретро-матче может принять даже действующий голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев. Впрочем, телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина» располагает информацией, что капитан ЦСКА играть не будет. При этом Акинфеев будет участвовать в различных активностях вокруг матча.

Ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА стартует на «РЖД Арене» 19 ноября в 19:30 по московскому времени.