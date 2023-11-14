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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Итальянский журналист Брага процентно оценил шансы «Зенита» на чемпионство эксклюзив

14 Ноября 2023 • 16:10 Комментировать

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол, в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги первого круга чемпионата России.

- Если команда идёт на первом месте после трёх туров, ещё рано делать выводы. Может, у неё был хороший календарь. Но теперь прошла половина турнира. Сейчас преимущество «Краснодара» в таблице далеко не решающее. Несколько недель назад оно было больше. Два очка – это один матч, скажем так. Но можно начинать понимать, кто борется за первое место и так далее. «Краснодар» в матче против «Зенита» показал, что действительно может выиграть чемпионат.

На данный момент я оцениваю шансы «Зенита» на чемпионство как 60-70%. Ожидаю интересной борьбы за первое место до самого конца, какой мы давно не видели. И это очень хорошо для чемпионата. Понятно, что зенитовцы могут не согласиться, но я пробую анализировать логически, а не как болельщик. Если «Краснодар» возьмёт золотые медали, то город Краснодар станет пятым городом, где есть команда, выигрывавшая чемпионат России, после Москвы, Питера, Казани и Владикавказа.

Большая борьба идёт за третье место. Может, одна из этих нескольких команд приблизится к лидерству. Это не стопроцентно, но есть такая вероятность, если кто-то из них удачно начнёт второй круг. Интересно, какая таблица будет по итогам последнего тура этого года. Любопытна и борьба за выживание. На последних местах реально есть интрига, и это очень круто.

«Балтика» и второй сезон «Факел» цепляются и бьются в РПЛ. Не факт, что они останутся, но уже хорошо, что команды, вышедшие из Первой лиги, не опускают рук. Как я уже говорил, мне кажется, средний уровень чемпионата чуть повысился в последнее время. Конечно, суперзвёзд больше нет, но есть хорошие команды и хорошие игры. И неплохо было бы вводить какие-то новшества в схему проведения турнира, анализируя прошлое.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Чемпионат России РПЛ Микаэль Брага ещё теги
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