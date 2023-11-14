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​В сербском «Спартаке» назвали причины отставки Кержакова

14 Ноября 2023 • 15:53 Комментировать (1)

Никола Симович, президент «Спартака» из Суботицы, озвучил причины отставки Александра Кержакова с поста главного тренера.

«Некоторые игроки выступили не на том уровне, на который мы рассчитывали. Также мы вылетели из Кубка Сербии и долго не выигрывали в чемпионате, но это ничего особенного, такое бывает в футболе», - сказал Симович, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

В то же время президент сербского «Спартака» отметил, что расставание с Кержаковым произошло без конфликтов.

Под руководством Кержакова «Спартак» из Суботицы провёл 15 матчей. В них команда отпраздновала пять побед, один раз сыграла вничью и девять раз проиграла. На текущий момент «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Спартак Суботица Никола Симович ещё теги
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Комментарии (1)
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TEREX
14 Ноября 2023 в 16:45
дык канэшна..уравинь сиридника фэнээл..)) куды дёргаца та..))
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