​Тарпищев поставил оценку «Спартаку» за первый круг РПЛ

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, который является поклонником «Спартака», дал комментарий по поводу выступления команды в первом круге чемпионата.

После пятнадцати туров «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.

«Не очень-то утешительно. Должно было быть лучше. Абаскаль до конца ещё не определился, что у него главное, а что нет. За первую половину сезона поставлю «Спартаку» три с плюсом», - цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 25 ноября, - против «Балтики» на поле соперника.