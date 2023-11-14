​Колосков назвал слова Василия Березуцкого бредом

Экс-футболист ЦСКА Василий Березуцкий призвал спортсменов уезжать из России, чтобы прогрессировать. Комментарий на этот счёт дал Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза.

Давая комментарий, Колосков указал на то, что Василий Березуцкий в своё время никуда не уехал из России, хотя имел такую возможность.

«Но ни он, ни Акинфеев не уехали никуда. Игорь сейчас – вратарь номер один. Бред какой-то. Нормальный человек, тем более футболист, такого никогда не скажет. Ещё и по отношению ко всем видам спорта. Бред человека, который не понимает, о чём он говорит», - цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

В своё время с критикой сталкивался главный тренер сборной России Валерий Карпин – он советовал футболистам по возможности переходить в более сильные по сравнению с РПЛ чемпионаты.

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