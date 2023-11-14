Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская: «Подозреваю, что конфликт между Дзюбой и Пиняевым был»

14 Ноября 2023 • 15:34 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию о возможной драке между нападающими московской команды Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

Ранее сообщалось, что потасовка произошла в раздевалке команды после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1). Однако позже Леонид Гольдман, представитель Дзюбы, опроверг эту информацию.

Смородская допустила, что конфликт между Дзюбой и Пиняевым действительно был. Как отметила бывший президент «Локомотива», такие ситуации должен контролировать тренер команды.

«Такое возможно. Подозреваю, но не утверждаю. Надо урегулировать такие эпизоды, объяснять игрокам, как себя вести. Это должен делать тренер», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

После 15 туров РПЛ «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 набранных очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Ольга Смородская Сергей Пиняев ещё теги

Новости по матчу

13 Ноября
23:32
Первак: «Ждал от Дзюбы большего»
20:10
Вера: «Локомотив» с лета ведёт переговоры о моём трансфере
19:33
Агент рассказал о состоянии Баринова
16:42
Названа лучшая связка игроков первого круга РПЛ
12 Ноября
22:30
Джикия скоро приступит к тренировкам в общей группе
18:10
Карпукас: «В своей карьере я вижу два пути: «Локомотив» в России или какой-либо европейский клуб»
13:23
У Глушенкова - 16 голевых действий за «Локомотив» с начала года, больше – только у одного игрока
11:48
Игрок «Крыльев Советов» Ежов: «Если останемся высоко и в конце сезона, будет прекрасно»
11 Ноября
18:36
Тикнизян не сыграет против «Крыльев Советов»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 14 Ноября
15:53 · Россия. Премьер-лига
​В сербском «Спартаке» назвали причины отставки Кержакова
15:51 · Россия. Премьер-лига
Алонсо: «Важно, чтобы Волков слушал тренера и опытных игроков»
15:39 · Россия. Премьер-лига
​Тарпищев поставил оценку «Спартаку» за первый круг РПЛ
15:34 · Россия. Премьер-лига
​Колосков назвал слова Василия Березуцкого бредом
15:34 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Подозреваю, что конфликт между Дзюбой и Пиняевым был»
15:29 · Россия. Премьер-лига
​«Уровень российского футбола не соответствует европейскому»: Канчельскис поддержал Василия Березуцкого
15:16 · Россия. Премьер-лига
Данцев назвал главную проблему «Ростова»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Краснодар» способен замахнуться на чемпионство»
14:53 · Россия. Премьер-лига
​Представитель Дзюбы прокомментировал информацию о потасовке в раздевалке
14:47 · Россия. Премьер-лига
​Потасовки между Дзюбой и Пиняевым не было – источник
14:30 · Россия. Премьер-лига
​Лучше борща: Вера выделил блюдо русской кухни
14:25 · Россия. Премьер-лига
​Вера назвал главное отличие России от Аргентины
14:17 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Локомотива» накричал на тренера из-за конфликта Дзюбы с Пиняевым
14:17 · Россия. Премьер-лига
Прудников ответил, заслуженно ли «Краснодар» лидирует в РПЛ
14:08 · Россия. Премьер-лига
Прудников оценил место «Динамо» после 15 туров РПЛ
Все новости
Рекомендуем