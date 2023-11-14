Смородская: «Подозреваю, что конфликт между Дзюбой и Пиняевым был»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию о возможной драке между нападающими московской команды Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

Ранее сообщалось, что потасовка произошла в раздевалке команды после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1). Однако позже Леонид Гольдман, представитель Дзюбы, опроверг эту информацию.

Смородская допустила, что конфликт между Дзюбой и Пиняевым действительно был. Как отметила бывший президент «Локомотива», такие ситуации должен контролировать тренер команды.

«Такое возможно. Подозреваю, но не утверждаю. Надо урегулировать такие эпизоды, объяснять игрокам, как себя вести. Это должен делать тренер», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

После 15 туров РПЛ «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 набранных очка.