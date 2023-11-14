​«Уровень российского футбола не соответствует европейскому»: Канчельскис поддержал Василия Березуцкого

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис поддержал Василия Березуцкого, который посоветовал российским футболистами уезжать в более сильные европейские чемпионаты.

«Уровень российского футбола не соответствует европейскому. Чтобы двигаться вперед, футболистам лучше уезжать, особенно если есть предложения», - цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Канчельскис добавил, что будет лишь приветствовать российских игроков, если они будут переходить в чемпионаты Италии, Испании, Германии или Франции.

Отметим, что в настоящий момент в топ-лигах Европы выступают Александр Головин, Далер Кузяев, Алексей Миранчук и Арсен Захарян.

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