Данцев назвал главную проблему «Ростова»

Бывший игрок «Ростова» Александр Данцев оценил перспективы южан в нынешнем сезоне.

После 15 туров РПЛ «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. По мнению Данцева, главной проблемой команды Валерия Карпина является недостаток опыта.

«У «Ростова» есть синдром второго сезона. Команда очень молодая. Если в предыдущем сезоне они показали хорошие результаты, то сейчас поддерживать стабильность на высоком уровне для молодого состава сложно», — приводит слова Данцева «Чемпионат».

При этом эксперт выразил мнение, что ростовчане способны занять шестое или седьмое место по итогам сезона.

Свой следующий матч «Ростов» проведёт 26 ноября против «Пари НН». Начало — в 19:00 по московскому времени.