​Представитель Дзюбы прокомментировал информацию о потасовке в раздевалке

Леонид Гольдман, представитель Артёма Дзюбы, прокомментировал информацию о потасовке в раздевалке «Локомотива» между форвардом и Сергеем Пиняевым.

По словам Гольдмана, ему странно читать эту информацию, учитывая разницу в антропометрических данных Дзюбы и Пиняева. Представитель Дзюбы допустил, что футболист мог высказать претензии кому-то из партнёров по причине неудовлетворительного результата, и отметил, что это нормально, ведь Артём всегда стремится побеждать.

«Уверен, что никаких потасовок и чего‑то подобного не было. У Артёма прекрасные отношения со всеми игроками как на поле, так и за его пределами. Думаю, непонятно зачем пытаются выдумать конфликты и раскачать локомотивский паровоз», - слова Гольдмана приводятся на сайте «Матч ТВ».

После первого круга «Локомотив» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Михаила Галактионова проведёт 25 ноября – против «Крыльев Советов» на выезде.