​Потасовки между Дзюбой и Пиняевым не было – источник

В прессе появилась информация о том, что после недавнего матча против «Спартака» игроков «Локомотива» – Артёма Дзюбу и Сергея Пиняева – пришлось разнимать в раздевалке. Как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина», никакой потасовки между футболистами на самом деле не было. По данным источника, между Дзюбой и Пиняевым случился лишь словесный конфликт, не более того.

Напомним, что московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» завершилось вничью со счётом 1:1.

После первого круга «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Локомотив» - седьмое. Команды набрали по 24 очка.