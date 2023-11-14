​Лучше борща: Вера выделил блюдо русской кухни

Хавбек «Оренбурга» Лукас Вера высказался о русской кухне. По словам аргентинца, он пробовал борщ, но предпочитает другое блюдо.

«Я немного пробовал борщ, но больше мне нравится куриная лапша, которую готовят в клубе», - цитирует Веру ТАСС.

Лукас Вера играет за «Оренбург» с лета 2022 года. С тех пор аргентинский полузащитник провёл 45 матчей, в которых забил три гола и отдал девять голевых передач на партнёров.

После первого круга «Оренбург» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Давида Деограсии проведёт 26 ноября – против «Ахмата» на своём поле.