​Вера назвал главное отличие России от Аргентины

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера выделил главное отличие России от Аргентины. По словам футболиста, в России он чувствует себя безопаснее.

«Конечно, многое в России отличается от Аргентины, но здесь мне жить комфортно и спокойно. Главное отличие – безопасность, всё связано с этим. В Аргентине после 20:00 нельзя выходить на улицу», - цитирует Веру ТАСС.

В сезоне 2023/2024 Лукас Вера провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров. «Оренбург» на текущий момент занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится в зоне стыковых игр.

Отметим, что в зимнее трансферное окно 26-летний Вера может перейти в «Локомотив» - московский клуб ведёт переговоры на этот счёт.