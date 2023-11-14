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​Гендиректор «Локомотива» накричал на тренера из-за конфликта Дзюбы с Пиняевым

14 Ноября 2023 • 14:17 Комментировать

После дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» в раздевалке «железнодорожников» завязалась потасовка между Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым – футболистов пришлось разнимать. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», после случившегося претензии главному тренеру команды Михаилу Галактионову предъявил генеральный директор клуба Владимир Леонченко.

В одном из помещений стадиона Леонченко накричал на Галактионова, обвиняя в потере раздевалки из-за Дзюбы. Гендиректор клуба якобы спросил, зачем тренер вообще ставит форварда в состав. В ответ Галактионов указал на полезные действия Дзюбы на поле, в частности на его гол.

Дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» завершилось со счётом 1:1.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Владимир Леонченко Михаил Галактионов Сергей Пиняев ещё теги
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