Прудников ответил, заслуженно ли «Краснодар» лидирует в РПЛ

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Прудников высказался касательно лидерства «Краснодара» после первого круга чемпионата России.

«Краснодар» играет ярко и по праву занимает первое место. Составы у пятерки топ-клубов более-менее равны. Все могут претендовать на высокие места. Одна-две победы и меняются местами», - приводит слова Прудникова Metaratings.ru.

По итогам 15 туров «Краснодар» набрал 32 очка и занимает первую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Идущий вторым петербургский «Зенит» отстает от «быков» на два балла. Далее с 25 очками располагаются «Крылья Советов», «Динамо» и ЦСКА.