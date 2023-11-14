​Конфликт в «Локомотиве»: Дзюбу и Пиняева пришлось разнимать в раздевалке

После недавнего матча чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» (ничья 1:1) в раздевалке «железнодорожников» произошла потасовка, о которой рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». История началась с того, что Артём Дзюба на поле предъявил претензии Сергею Пиняеву по поводу нескольких игровых эпизодов. Молодой футболист достаточно резко ответил – он сказал, что «мы все тут бегаем, ты вообще по полю ходишь».

В раздевалке Дзюба «наехал» на Пиняева, и завязалась потасовка, которую с трудом разняли. Впрочем, небольшой конфликт между футболистами был погашен в тот же день.

«Локомотив» после первого круга занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.