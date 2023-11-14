Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Конфликт в «Локомотиве»: Дзюбу и Пиняева пришлось разнимать в раздевалке

14 Ноября 2023 • 14:12 Комментировать (1)

После недавнего матча чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» (ничья 1:1) в раздевалке «железнодорожников» произошла потасовка, о которой рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». История началась с того, что Артём Дзюба на поле предъявил претензии Сергею Пиняеву по поводу нескольких игровых эпизодов. Молодой футболист достаточно резко ответил – он сказал, что «мы все тут бегаем, ты вообще по полю ходишь».

В раздевалке Дзюба «наехал» на Пиняева, и завязалась потасовка, которую с трудом разняли. Впрочем, небольшой конфликт между футболистами был погашен в тот же день.

«Локомотив» после первого круга занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Сергей Пиняев ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
14 Ноября 2023 в 15:19
ай.. нормуль.. пиняй схвативший звязду супратив афтаритецнава пахана.. ню-ню.. жаль пиняй его рукаблудом не обозвав.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 14 Ноября
15:53 · Россия. Премьер-лига
​В сербском «Спартаке» назвали причины отставки Кержакова
15:51 · Россия. Премьер-лига
Алонсо: «Важно, чтобы Волков слушал тренера и опытных игроков»
15:39 · Россия. Премьер-лига
​Тарпищев поставил оценку «Спартаку» за первый круг РПЛ
15:34 · Россия. Премьер-лига
​Колосков назвал слова Василия Березуцкого бредом
15:34 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Подозреваю, что конфликт между Дзюбой и Пиняевым был»
15:29 · Россия. Премьер-лига
​«Уровень российского футбола не соответствует европейскому»: Канчельскис поддержал Василия Березуцкого
15:16 · Россия. Премьер-лига
Данцев назвал главную проблему «Ростова»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Краснодар» способен замахнуться на чемпионство»
14:53 · Россия. Премьер-лига
​Представитель Дзюбы прокомментировал информацию о потасовке в раздевалке
14:47 · Россия. Премьер-лига
​Потасовки между Дзюбой и Пиняевым не было – источник
14:30 · Россия. Премьер-лига
​Лучше борща: Вера выделил блюдо русской кухни
14:25 · Россия. Премьер-лига
​Вера назвал главное отличие России от Аргентины
14:17 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Локомотива» накричал на тренера из-за конфликта Дзюбы с Пиняевым
14:17 · Россия. Премьер-лига
Прудников ответил, заслуженно ли «Краснодар» лидирует в РПЛ
14:08 · Россия. Премьер-лига
Прудников оценил место «Динамо» после 15 туров РПЛ
Все новости
Рекомендуем