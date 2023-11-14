Прудников оценил место «Динамо» после 15 туров РПЛ

Бывший форвард столичного «Спартака» Александр Прудников поделился мнением о выступлении московского «Динамо» в первом круге чемпионата России.

«Динамо» идет в тройке, какие вопросы могут быть к тренеру. Есть результат, он в турнирной таблице. Это хорошая промежуточная позиция, но впереди второй круг. Всё зависит от команды», - приводит слова Александра Metaratings.ru.

После 15 туров «бело-голубые» отстают от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В следующем поединке Премьер-лиги подопечные Марцела Лички на выезде встретятся с ЦСКА. Дерби пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 25 ноября и начнется в 17:30 мск.