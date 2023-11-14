Сёмин отреагировал на слова агента Хвичи

Экс-рулевой московского «Спартака» Юрий Сёмин прокомментировал слова агента Нукри Ревишвили, отметившего вклад российского тренера в развитие грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии.

«Приятно, что агент Хвичи отметил мою работу в развитии игрока. Я также отметил бы селекционера Виктора Тищенко. Он рекомендовал руководству взять его в команду», - поведал Юрий Павлович в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса».

Напомним, что с лета прошлого года Кварацхелия выступает за итальянский клуб «Наполи». Контракт полузащитника с неаполитанцами рассчитан до середины 2027 года. В составе команды Серии А грузин сыграл 58 поединков, записав на свой счет 17 голов и 22 ассиста.