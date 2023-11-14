​В раздевалке «Оренбурга» чуть не состоялась драка с участием агента

На выходных в чемпионате России проходил матч между «Динамо» и «Оренбургом». Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», после игры около раздевалки гостей стояли два агента, одним из которых был Алан Мамукаев. В какой-то момент они увидели, что дверь в раздевалку приоткрылась, и там находятся посторонние. Тогда же агенты решили не ждать – они попытались зайти в комнату.

Затем представители «Оренбурга» в грубой форме попросили всех выйти из раздевалки, поскольку там развёлся балаган. Алан Мамукаев призвал не разговаривать с ними в таком тоне, и начался конфликт. К счастью, словесная перепалка не переросла во что-то более серьёзное – Мамукаева и одного из сотрудников «Оренбурга» развели по сторонам. Агенты в итоге вышли из помещения.

По данным источника, Мамукаев потом приезжал в отель, где останавливался «Оренбург». Он сказал представителю клуба, что хотел просто пообщаться со своими клиентами, которые после игры уезжали в национальные команды. Конфликт удалось решить мирно.

Напомним, что «Динамо» обыграло «Оренбург» со счётом 2:0.