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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернышов дал оценку выступлению «Спартака» в первом круге РПЛ

14 Ноября 2023 • 13:51 Комментировать

Экс-тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов дал оценку выступлению «красно-белых» в первом круге чемпионата России.

«За первые 15 туров «Спартаку» я бы поставил четвёрку с минусом. Были серьёзные провалы. Но ситуация некритичная. Команда находится в группе лидеров», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Московский коллектив набрал 24 очка по итогам 15 туров Российской премьер-лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на шестой позиции в турнирной таблице. Следующий поединок «красно-белые» проведут против «Балтики» на выезде. Встреча состоится на стадионе в Калининграде 25 ноября и начнется в 19:45 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Чернышов
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