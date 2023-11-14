Чернышов дал оценку выступлению «Спартака» в первом круге РПЛ

Экс-тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов дал оценку выступлению «красно-белых» в первом круге чемпионата России.

«За первые 15 туров «Спартаку» я бы поставил четвёрку с минусом. Были серьёзные провалы. Но ситуация некритичная. Команда находится в группе лидеров», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Московский коллектив набрал 24 очка по итогам 15 туров Российской премьер-лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на шестой позиции в турнирной таблице. Следующий поединок «красно-белые» проведут против «Балтики» на выезде. Встреча состоится на стадионе в Калининграде 25 ноября и начнется в 19:45 мск.