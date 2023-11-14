Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ловчев упрекнул Абаскаля: «Нечему радоваться – вы отскочили»

14 Ноября 2023 • 13:50 Комментировать

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру команды в последнем матче Премьер-лиги против «Ростова» (победа 2:1).

По словам Ловчева, «Спартак» хорошо провёл стартовый отрезок поединка, а затем оказался в ступоре. Ветеран считает, что в этом виноват тренер Гильермо Абаскаль, который постоянными перестановками в составе нервирует команду.

«Спартак» хорошо начал, но не добил соперника, не чувствовалось уверенности – потому что тренер её не дает», - написал Ловчев в телеграм-канале.

Ловчев отметил, что во втором тайме «Спартак» просто беспорядочно отбивался, и что «Ростов» вполне мог набрать очки на «Открытие Арене».

«В таких провалах таймов виноват тренер. Абаскаль после матча помахал руками трибунам и побежал в раздевалку радоваться. Нечему радоваться – вы отскочили. Повезло, что «Ростов» не забил второй, хотя был близок», - написал Ловчев.

После первого круга «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь очков.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Евгений Ловчев Гильермо Абаскаль ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 14 Ноября
15:39 · Россия. Премьер-лига
​Тарпищев поставил оценку «Спартаку» за первый круг РПЛ
15:34 · Россия. Премьер-лига
​Колосков назвал слова Василия Березуцкого бредом
15:34 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Подозреваю, что конфликт между Дзюбой и Пиняевым был»
15:29 · Россия. Премьер-лига
​«Уровень российского футбола не соответствует европейскому»: Канчельскис поддержал Василия Березуцкого
15:16 · Россия. Премьер-лига
Данцев назвал главную проблему «Ростова»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Краснодар» способен замахнуться на чемпионство»
14:53 · Россия. Премьер-лига
​Представитель Дзюбы прокомментировал информацию о потасовке в раздевалке
14:47 · Россия. Премьер-лига
​Потасовки между Дзюбой и Пиняевым не было – источник
14:30 · Россия. Премьер-лига
​Лучше борща: Вера выделил блюдо русской кухни
14:25 · Россия. Премьер-лига
​Вера назвал главное отличие России от Аргентины
14:17 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Локомотива» накричал на тренера из-за конфликта Дзюбы с Пиняевым
14:17 · Россия. Премьер-лига
Прудников ответил, заслуженно ли «Краснодар» лидирует в РПЛ
14:08 · Россия. Премьер-лига
Прудников оценил место «Динамо» после 15 туров РПЛ
13:59 · Россия. Премьер-лига
Сёмин отреагировал на слова агента Хвичи
13:59 · Россия. Премьер-лига
​В раздевалке «Оренбурга» чуть не состоялась драка с участием агента
Все новости
Рекомендуем