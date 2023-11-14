​Ловчев упрекнул Абаскаля: «Нечему радоваться – вы отскочили»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру команды в последнем матче Премьер-лиги против «Ростова» (победа 2:1).

По словам Ловчева, «Спартак» хорошо провёл стартовый отрезок поединка, а затем оказался в ступоре. Ветеран считает, что в этом виноват тренер Гильермо Абаскаль, который постоянными перестановками в составе нервирует команду.

«Спартак» хорошо начал, но не добил соперника, не чувствовалось уверенности – потому что тренер её не дает», - написал Ловчев в телеграм-канале.

Ловчев отметил, что во втором тайме «Спартак» просто беспорядочно отбивался, и что «Ростов» вполне мог набрать очки на «Открытие Арене».

«В таких провалах таймов виноват тренер. Абаскаль после матча помахал руками трибунам и побежал в раздевалку радоваться. Нечему радоваться – вы отскочили. Повезло, что «Ростов» не забил второй, хотя был близок», - написал Ловчев.

После первого круга «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь очков.