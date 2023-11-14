Алонсо назвал причины спада «Краснодара»

Парагвайский легионер «Краснодара» Хуниор Алонсо обозначил причины спада в игре команды в концовке первого круга чемпионата России. В трех последних встречах подопечные Владимира Ивича смогли набрать лишь два балла.

«Тяжело на протяжении всего чемпионата поддерживать высокий уровень игры. На нашей игре сказывается множество факторов - травмы, усталость, перелёты, переезды», - рассказал парагваец в беседе с журналистом «Чемпионата».

Последний поединок краснодарская команда провела против петербургского «Зенита» на выезде. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. По итогам 15 туров «быки» лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на два пункта.