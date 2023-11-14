​В Госдуме допускают, что Березуцкому угрожают на Западе

Дмитрий Свищёв, который в Госдуме возглавляет комитет по физической культуре и спорту, отреагировал на слова экс-защитника ЦСКА Василия Березуцкого. Как известно, Березуцкий посоветовал футболистам из России перебираться в более сильные чемпионаты.

По словам Свищёва, у него есть две версии, почему Березуцкий так сказал. Первую причину Свищёв назвал осенним обострением. Депутат даже пригласил бывшего игрока «армейцев» на лечение. Вторую же причину Свищёв связывает с возможным давлением на Западе.

«Вторая возможная причина – давление на Западе, где он проживает уже год. Кто-то надавил, угрожали забрать имущество, если не скажет про Россию что-то плохое и так далее», - цитирует Свищёва Sport24.

Свищёв не понимает, зачем Василий Березуцкий призвал футболистов уезжать из России.

«Что это за бред?! Человек всю жизнь играл за ЦСКА! Это Центральный клуб армии, как он может после всего, что ему дал этот клуб, говорить такие вещи?!» - сказал Свищёв.

Ранее за совет по возможности уезжать в более сильные чемпионаты с критикой сталкивался главный тренер сборной России Валерий Карпин.