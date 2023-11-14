Сёмин отреагировал на увольнение Кержакова из сербского «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на увольнение Александра Кержакова с поста наставника сербского «Спартака».

«Кержаков мало поработал в Сербии, но это нормально для тренера. Александр имеет большой опыт в разных командах из разных стран. Ему нужно правильно принять нынешнюю ситуацию», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Александр руководил сербским коллективом с июня нынешнего года. При нем команда сыграла 15 поединков, в которых отпраздновала пять побед, потерпела девять поражений и один матч завершила вничью.