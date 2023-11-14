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Булыкин сообщил, что не сыграет в ретро-матче между «Локомотивом» и ЦСКА эксклюзив

14 Ноября 2023 • 16:50 Комментировать

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не сыграет в ретро-матче против ЦСКА.

«Вряд ли я буду играть. Пока никто ничего не говорил, но думаю, не буду участвовать в этом матче. Мне было бы интересно сыграть, но видимо, ветераны «Локомотива» есть другие», — сказал Булыкин.

Ретро-матч «Локомотив» - ЦСКА состоится 19 ноября на «РЖД Арене». Известно, что главным тренером «Локо» будет Юрий Сёмин, а ЦСКА в этой встрече будет руководить Валерий Газзаев.

Данная встреча является реконструкцией «золотого матча» между командами, который состоялся в 2002 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Дмитрий Булыкин РПЛ ещё теги
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