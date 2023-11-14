​Губерниев: «Мне было бы интересно посмотреть на Березуцкого в «Барселоне»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу слов Василия Березуцкого. Бывший защитник ЦСКА ранее призвал российских футболистов уезжать в другие страны, чтобы играть на более высоком уровне.

Давая комментарий, Губерниев задался вопросом, почему Березуцкий сам не поиграл в европейском чемпионате. По словам журналиста, ему было бы интересно посмотреть на Василия в топ-лиге.

«Он прав в том, что нужно играть там, где самые сильные. Но кто будет брать наших футболистов, которые играют слабо и плохо? И почему он оставался здесь в тепличных условиях, а не показал всем пример развития в топ-чемпионатах? Мне было бы интересно посмотреть на Березуцкого в «Барселоне», - сказал Губерниев Sport24.

Ранее совет российским футболистам уезжать в статусные чемпионаты при появлении такой возможности давал главный тренер сборной России Валерий Карпин. После этих слов специалист столкнулся с критикой.