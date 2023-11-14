Семшов назвал главную причину лидерства «Краснодара» в РПЛ

Рулевой «Чайки» Игорь Семшов прокомментировал лидерство «Краснодара» в турнирной таблице чемпионата России после 15 поведенных туров.

«Краснодар» был более стабилен в первой части сезона, чем другие команды. Хорошо, что есть конкуренция, но надо смотреть весной. Основная борьба начнется, когда останется мало туров», - рассказал тренер в интервью «РБ Спорту».

После 15 туров чемпионата России краснодарский коллектив набрал 32 балла и единолично лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка. Третье место занимают самарские «Крылья Советов».