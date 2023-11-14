Семшов объяснил, с чем связана плотность в таблице РПЛ

Бывший футболист, а ныне наставник «Чайки» Игорь Семшов прокомментировал промежуточные итоги Российской премьер-лиги. В минувший уик-энд завершился первый круг чемпионата страны.

«Плотность связана с тем, что уровень команд немного вырос. Лидеры стали терять очки, и у них не было сбалансированного состава. Для болельщиков это хорошо, когда есть такая плотность», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

После 15 сыгранных туров первое место с 32 очками занимает «Краснодар». Петербургский «Зенит», который находится на втором месте, отстает от лидера на два очка. Топ-3 с 25 баллами замыкают самарские «Крылья Советов».