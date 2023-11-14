Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему «Спартак» провалил первый круг в чемпионате России.

«Наверное, я назову «Краснодар» и «Крылья Советов», команды, которые классно провели первый круг.

Не оправдали ожиданий? «Спартак» и «Сочи». У «красно-белых» в первой части чемпионата ошибки Абаскаля при работе и состав московского клуба. Команда была не подготовлена к сезону, хотя было мало времени для подготовки. Состав, который был не наигран, футболисты не чувствовали уверенность, и были футболисты в команде, которые не соответствуют уровню команды», — сказал Булыкин.

После 15 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар» с 32 очками, на два очка отстаёт «Зенит». «Спартак» имеет в активе 24 очка и идёт на шестой строчке.