Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Божина: «Факел» с предложением о продлении контракта не выходил»

14 Ноября 2023 • 13:25 Комментировать
Рубин
...
Факел
26.11 16:30

Олег Ерёмин, агент защитника «Факела» Сергея Божина, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, контракт 29-летнего футболиста с воронежским клубом истекает летом следующего года. По словам Ерёмина, «Факел» пока не предлагал Божину продлить соглашение.

«Факел» пока с предложением не выходил. Думаю, ближе к окончанию чемпионата они могут выйти с разговором о продлении контракта. Надеюсь, что в ближайшее время появятся варианты и с другими клубами Премьер-лиги», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Божин провёл за «Факел» 15 матчей, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 900 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Божин Олег Еремин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Ноября
13:25
Агент Божина: «Факел» с предложением о продлении контракта не выходил»
12:06
Ранджелович: «В Сербии много великолепных защитников, считаю Бабича и Эраковича одними из таковых»
11:36
Мостовой: «Ничего не слышал о своей стажировке в «Факеле» у Ташуева»
13 Ноября
17:58
«Факел» выдал лучший первый круг в элите на постсоветском этапе истории клуба
16:28
​Ташуев рассказал о работе над ментальностью в «Факеле»
15:43
Игрок «Факела» Божин: «Даже не вспомню моментов у ЦСКА во втором тайме»
12 Ноября
09:58
Калинин: «Асхабадзе говорил, что задача «Факела» — не вылететь»
09:42
Игрок «Факела» Якимов — о матче с ЦСКА: «В целом у нас было преимущество, хотелось бы забрать три очка»
09:15
Божин: «Факел» нельзя упрекнуть в том, что мы кого-то боимся»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 14 Ноября
13:59 · Россия. Премьер-лига
Сёмин отреагировал на слова агента Хвичи
13:59 · Россия. Премьер-лига
​В раздевалке «Оренбурга» чуть не состоялась драка с участием агента
13:56 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» занимают не свои места в турнирной таблице РПЛ»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Чернышов дал оценку выступлению «Спартака» в первом круге РПЛ
13:50 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев упрекнул Абаскаля: «Нечему радоваться – вы отскочили»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Алонсо назвал причины спада «Краснодара»
13:41 · Россия. Премьер-лига
​В Госдуме допускают, что Березуцкому угрожают на Западе
13:40 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал «Спартак» главным разочарованием первого круга РПЛ
13:38 · Россия. Премьер-лига
Сёмин отреагировал на увольнение Кержакова из сербского «Спартака»
13:34 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев: «Мне было бы интересно посмотреть на Березуцкого в «Барселоне»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Семшов назвал главную причину лидерства «Краснодара» в РПЛ
13:28 · Россия. Премьер-лига
Семшов объяснил, с чем связана плотность в таблице РПЛ
13:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Божина: «Факел» с предложением о продлении контракта не выходил»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Алонсо: «Перед моим переездом в «Краснодар» Халк рассказал о России»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Российские футболисты должны отказаться от гражданства» 1
Все новости
Рекомендуем