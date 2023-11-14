Агент Божина: «Факел» с предложением о продлении контракта не выходил»

Олег Ерёмин, агент защитника «Факела» Сергея Божина, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, контракт 29-летнего футболиста с воронежским клубом истекает летом следующего года. По словам Ерёмина, «Факел» пока не предлагал Божину продлить соглашение.

«Факел» пока с предложением не выходил. Думаю, ближе к окончанию чемпионата они могут выйти с разговором о продлении контракта. Надеюсь, что в ближайшее время появятся варианты и с другими клубами Премьер-лиги», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Божин провёл за «Факел» 15 матчей, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 900 тысяч евро.