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Петржела: «Российские футболисты должны отказаться от гражданства»

14 Ноября 2023 • 13:08 Комментировать (1)

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что российским игрокам стоит отказаться от гражданства, дабы иметь возможность продолжить карьеру в Европе.

«Они должны отказаться российского гражданства, если хотят прогрессировать. Это их единственная возможность расти. В Европе никто не будет подписывать футболиста с российским паспортом», - передает слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, что в летнее трансферное окно во французский «Гавр» перешел экс-полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев. Александр Головин защищает цвета «Монако», а Алексей Миранчук выступает за итальянскую «Аталанту».

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Евро-Футбол.Ру,
Властимил Петржела
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Комментарии (1)
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redwhite1959
14 Ноября 2023 в 13:55
В СССР никто на Запад не уезжал и наш футбол входил в десятку лучших в Европе. Сборная выигрывала ЧЕ и дважды Олимпийские игры. Киев и Тбилиси выигрывали Кубок Кубков. Не было никаких легионеров! Работала система подготовки футболистов и тренеров высокого класса! Петржела предлагает футболёрам отказаться от гражданства, чтобы уехать на Запад, не понимая того, что нынешний уровень так называемых ведущих игроков России таков, что они на Западе просто никому не интересны. Еслибы в России сейчас играли такие как Черенков, Дасаев, Хидиятуллин и тот же Аршавин, то они были бы завалены предложениями от западных клубов. И никто бы не смотрел на их паспорт!
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