Петржела: «Российские футболисты должны отказаться от гражданства»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что российским игрокам стоит отказаться от гражданства, дабы иметь возможность продолжить карьеру в Европе.

«Они должны отказаться российского гражданства, если хотят прогрессировать. Это их единственная возможность расти. В Европе никто не будет подписывать футболиста с российским паспортом», - передает слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, что в летнее трансферное окно во французский «Гавр» перешел экс-полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев. Александр Головин защищает цвета «Монако», а Алексей Миранчук выступает за итальянскую «Аталанту».